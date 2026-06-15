Мошенники обманывают россиян предложениями купить ответы к ЕГЭ и ОГЭ

Каждый шестой (16%) опрошенный россиянин в 2026 году сталкивался в интернете с предложениями о покупке готовых ответов к ОГЭ и ЕГЭ или доступе к якобы реальным экзаменационным заданиям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 28% видели подобные объявления в мессенджерах и социальных сетях, но не вступали в переписку с отправителями. 33% опрошенных узнавали о таких схемах из родительских чатов, от знакомых или школьных сообществ онлайн, а 23% не фиксировали подобных случаев ни в одном цифровом канале.

Главными форматами мошенничества россияне называют продажу «ответов ЕГЭ/ОГЭ» через мессенджеры (36%), фейковые закрытые базы заданий (25%), платные курсы с обещанием гарантированного результата (22%), а также схемы с доступом к якобы утекшим материалам (17%).

Активность мошеннических предложений, по оценке участников опроса, резко возрастает в период экзаменационной кампании: 39% отметили пик весной перед ЕГЭ и ОГЭ, 27% — в момент публикации расписания экзаменов, еще 18% — во время проведения пробных тестирований и школьных консультаций.

При этом уровень доверия к подобным предложениям оказался низким: 42% опрошенных считают их очевидным мошенничеством и не рассматривают всерьез, еще 31% относятся с настороженностью и проверяют информацию через официальные источники или школьные каналы. В то же время 18% респондентов признают, что такие предложения могут выглядеть убедительно в условиях стресса перед экзаменами, а 9% опрошенных не смогли отличить мошеннические предложения от реальных сервисов подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и пострадали.

«Мошеннические схемы вокруг ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году продолжают эксплуатировать высокий уровень стресса и неопределенности у школьников и их родителей. Несмотря на регулярные официальные заявления о невозможности утечек экзаменационных материалов, спрос на быстрые решения поддерживает существование подобных предложений. Основной риск для пользователей связан не только с потерей денег, но и с фишинговыми схемами и кражей персональных данных», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 2 тыс. родителей российских школьников.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на подготовку детей к ОГЭ и ЕГЭ.