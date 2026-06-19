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Общество

Telegram назвали крупнейшей площадкой для мошенников вокруг экзаменов

Иван Каменев назвал свободу Telegram причиной роста мошенников в сфере ЕГЭ
Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

Telegram стал крупнейшей площадкой для серых и криминальных услуг вокруг экзаменов. Об этом заявил ведущий «Соловьев Live», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев.

Он подчеркнул, что Telegram и Павел Дуров часто говорили о свободе платформы. по его словам, на практике это обернулось свободой для мошенников, которые зарабатывают на тревоге родителей и выпускников.

«Когда год за годом одни и те же схемы «слива ответов на ЕГЭ» спокойно живут в мессенджере, это уже не единичные злоупотребления, а системная проблема модерации: платформа охотно пользуется доверием аудитории, но не спешит брать на себя реальную ответственность за то, что происходит в ее экосистеме», — заявил он.

«Вести» сообщили, что в Индии утечки экзаменационных материалов через Telegram дошли до временной блокировки мессенджера. Отмечается, что власти ограничили работу приложения на период пересдачи национального медицинского экзамена NEET. После распространения ответов на майский экзамен в Telegram результаты аннулировали. Повторное испытание назначили на 21 июня. Работу мессенджера ограничили до 22 июня.

«Когда подростки заходят в Telegram, они видят не позицию Минпросвещения или Рособрнадзора, а позицию каналов, которые громко обещают высокие баллы без усилий и активно продвигаются внутри самой платформы. И здесь уместно говорить не только о личной ответственности школьников», — заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич.

По его мнению, команда Telegram фактически позволила построить индустрию лжи и цинизма вокруг ЕГЭ.

«Мессенджер зарабатывает на активности и рекламе этих каналов, но почти не делает шагов, чтобы системно ограничить очевидные мошеннические схемы, которые бьют по детям, доверяющим его интерфейсу», — добавил Малькевич.

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