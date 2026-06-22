Великанова: «Расстрел детей под Керчью» является самой тяжелой картиной о войне

Полотно «Расстрел детей под Керчью», созданное в 1942 году художником Иваном Радимовым, можно назвать одной из самых тяжелых работ, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом заявила генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, слова которой передает РИА Новости.

«Эта история зафиксирована и в рассекреченном «Акте комиссии о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в городе Керчи Крымской АССР»» от 24 августа 1944 года, оригинал документа хранится в Государственном архиве РФ», — рассказала она.

Как следует из документа от 24 августа 1944 года, одними из первых жертв оккупантов в городе стали 245 детей школьного возраста. Согласно свидетельствам комиссии, школьников под предлогом прогулки вывезли за город, где им предложили угощение, отравленное ядом.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что молодежь стран Евросоюза с опаской обращается к истории Второй мировой войны из-за страха понять, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. По его словам, молодое поколение опасается обнаружить в истории тот факт, что их «деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла».

Ранее в Госдуме заявили о движении Германии к нацизму.