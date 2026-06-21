Молодежь стран Евросоюза с опаской обращается к истории Второй мировой войны из-за страха понять, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев во время торжественной церемонии по случаю случаю отправления «Поезда Памяти», слова которого передает ТАСС.

«Осторожно, потому что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться. Потому что их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», — сказал зампред верхней палаты парламента.

Также сенатор отметил, что у россиян есть привилегия гордиться историей России и не опасаться обнаружить какие-либо постыдные нарративы в ней. По его словам, предки современников России выбрали «равильную сторону истории, по эту сторону добра и зла».

20 июня российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал обложку последнего номера журнала Der Spiegel, который вышел под заголовком «Наша война против России». Он подчеркнул, что название номера «намеренно двусмысленное», а Германия «хочет реванша» и готова «продолжить дело Гитлера».

Ранее в МИД РФ заявили, что диалог между Россией и Германией находится «ниже плинтуса».