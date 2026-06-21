В российском регионе нашли заминированные купюры

Заминированные денежные купюры обнаружили на улицах поселка Михайловка в Запорожской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщила местная администрация.

Власти предупредили, что такие находки могут оказаться взрывными устройствами, которые срабатывают при попытке их поднять.

Местных жителей призвали не подходить и не прикасаться к найденным на улице деньгам, сверткам, коробкам, пакетам или любым другим бесхозным предметам.

В ноябре прошлого года в подмосковном Красногорске школьник поднял сверток с прикрепленной 10-рублевой купюрой, замаскированный под подарочную упаковку. При попытке поднять находку произошел взрыв, который нанес ребенку тяжелые травмы. Его доставили в больницу. Врачи боролись за сохранение кисти с полуночи до утра, сложности создавали сильные разрывы тканей. Повреждена была также вторая рука ребенка.

Ранее житель Луганска пнул колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и остался без ноги.