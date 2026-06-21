Родные россиянки, впавшей в кому из-за вина на Бали, подписали отказ от реанимации

SHOT: родные россиянки, впавшей в кому на Бали, отказались от реанимации

Родственники 50-летней россиянки Анны, отравившейся метанолом на Бали, подписали официальный отказ от реанимационных мероприятий в случае клинической смерти. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, близкие получили результаты обследования, подтвердившие смерть мозга. После консультаций с врачами семья приняла решение не проводить реанимацию при резком ухудшении состояния, а также отменила прием антибиотиков.

При этом родные пока не соглашаются отключать пациентку от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), хотя, как пишет канал, юридически это возможно после заключения консилиума. Врачи пояснили, что после подтверждения смерти мозга шансов на восстановление нет — организм может поддерживаться аппаратами, но человек фактически считается умершим. Женщина остается подключенной к оборудованию под наблюдением медиков.

Знакомые россиянки рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что она попала в реанимацию после употребления местного вина. Женщина прилетела на остров 31 мая вместе с другом. На следующий день она выпила алкоголь, а 2 июня у нее резко ухудшилось самочувствие — начались проблемы с дыханием, озноб и тошнота. По пути в больницу Анна потеряла сознание и впала в кому. Врачи провели очистку крови, но это не помогло.

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