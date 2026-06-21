Празднующий «свержение Макрона» пенсионер открыл огонь по жандармам

Figaro: во Франции пенсионер поверил в свержение Макрона и выстрелил в жандармов

Во Франции пенсионер поверил в то, что президента страны Эммануэля Макрона якобы свергли во время революции, и отправился праздновать на улицу, прихватив винтовку, пишет Le Figaro.

В прокуратуре рассказали, что накануне вечером 82-летний житель города Ножан-ле-Ротр вышел из дома с оружием и патронами. При этом он повторял «Это революция» и «Макрон свергнут». В жандармерию позвонила жена мужчины. Прибывшие на место происшествия пятеро правоохранителей обнаружили пенсионера в саду: он поджидал их за кедром с винтовкой в руках. Когда жандармы завязали с ним разговор и начали приближаться, мужчина трижды выстрелил в их сторону и ранил двух правоохранителей в ноги.

В статье говорится, что пенсионер укрылся в подвале дома. У него в руке застряла пуля. Спустя четыре часа после первых выстрелов француз сдался без сопротивления. Когда пулю из его руки извлекли, мужчину задержали. На 21 июня назначена психиатрическая экспертиза.

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