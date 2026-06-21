Патриарх Кирилл обратился к духовенству в Бресте с фразой «работайте, братья»

Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл призвал паству трудиться над укреплением веры, он обратился к верующим с призывом «Работайте, братья!» во время службы в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Трансляцию вел канал «Спас».

«Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, еще и еще раз хочу сказать: работайте, братья», — сказал он.

Предстоятель РПЦ призвал православных россиян и белорусов трудиться, «не покладая рук, чтобы укреплялась вера в нашем народе».

Накануне патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию. 22 июня он примет участие в траурном митинге по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев — защитников Отечества, которое пройдет в Брестской крепости, которая в 1941 году первой приняла удар фашистов.

Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года в преддверии Дня памяти и скорби — 22 июня. В этот день в 1941 года в 4:00 утра вермахт нарушил договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и начал войну. По всей России в этот день пройдут памятные мероприятия.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что в Киеве и Одессе зажгут свечу памяти.