День памяти и скорби: что это за дата и почему 22 июня 1941 года нельзя забывать

Как пройдет День памяти и скорби в России в 2026 году: памятные мероприятия

Мужчина принимает участие в акции «Линия памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

22 июня в России проходит День памяти и скорби. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, из-за которой жизнь миллионов людей разделилась на «до» и «после». Страшные события унесли жизни миллионов граждан Советского Союза. Ежегодно в России чтут память тех, кто встал на защиту родины. Как пройдет День памяти и скорби в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло 22 июня 1941 года

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска пересекли границу Советского Союза. С этого дня началась война, которая получила название Великой Отечественной.

Официальное обращение к советскому народу о начале войны в тот же день зачитал по радио народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов.

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек. Вячеслав Молотов нарком иностранных дел СССР

Свое выступление нарком завершил фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» С того момента в государстве началась всеобщая мобилизация.

План по захвату СССР назывался «Барбаросса». Это была стратегия молниеносной войны для разгрома страны за несколько месяцев. Удар наносился по трем основным направлениям: на Москву, Ленинград и Киев. Всего в операции участвовало около 190 дивизий, более 5 млн человек, свыше 4 тыс. танков, 5 тыс. самолетов и 47 тыс. орудий.

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» у Музея Победы на Поклонной горе в Москве Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Один из первых ударов нацистов пришелся по Брестской крепости. Гарнизон был застигнут врасплох: бойцы оказались в полной изоляции, оставшись без связи. Но, несмотря на это, защитники родины проявили мужество и героизм в первые дни войны и до конца сопротивлялись противнику, не сдаваясь даже в безвыходной ситуации.

Последним защитником Брестской крепости считается майор Петр Гаврилов. Командуя гарнизоном Восточного форта, он вел непрекращающиеся бои и был тяжело ранен лишь 23 июля 1941 года, после чего оказался в плену. Все годы войны Гаврилов провел в концлагерях, смог выжить в нечеловеческих условиях и вернуться на родину.

Кстати Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41».

История возникновения Дня памяти и скорби

Долгое время 22 июня не имело официального статуса. Но день сохранялся в народной памяти, а знаменитую строку песни — «22 июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война» — знал каждый задолго до появления государственных указов.

Первое официальное признание последовало в 1992 году: постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества. Это стало символическим подтверждением особого значения даты в истории страны.

Окончательно современный статус памятный день получил 8 июня 1996 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ о Дне памяти и скорби. С этого времени мемориальные и траурные мероприятия стали проводиться на государственном уровне по всей стране.

Как отмечают День памяти и скорби в 2026 году

Ежегодно День памяти и скорби напоминает миллионам людей о том, что когда-то в этот день жизнь навсегда изменилась, расколовшись на «до» и «после». В память о произошедшем по стране проходят различные мероприятия.

22 июня 2026 года — 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» у Музея Победы на Поклонной горе в Москве Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Минута молчания

Ежегодно по всей стране в 12:15 по московскому времени объявляется минута молчания.

Именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло официальное обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии.

Мемориальные мероприятия в 2026 году

В Москве возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Аналогичные церемонии проходят у мемориалов по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

«Вахта памяти. Вечный огонь»

Ровно в 4:00 утра 22 июня (в час нападения нацистов) молодежные, волонтерские и ветеранские организации собираются у мемориалов, чтобы зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби.

* В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Ровно в 4 часа утра здесь включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и лампады к Вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет.

* В Санкт-Петербурге траурный митинг состоится в выставочном комплексе «Сестрорецкий рубеж». Место проведения выбрано историческое — именно здесь советские войска держали оборону, прикрывая город. Мемориальные мероприятия на территории выставочного комплекса пройдут в течение двух дней — 21 и 22 июня.

Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду в Москве Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

«Свеча памяти»

Впервые акция прошла в Тюмени в 2004 году. В ночь на 22 июня активисты прошли по улицам с зажженными свечами в память о героях Великой Отечественной войны. Общероссийский статус у «Свечи памяти» появился в 2009 году, когда жители Санкт-Петербурга выключили в квартирах свет и зажгли на окнах свечи в честь 65-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Идея получила мощный отклик, и акцию решили проводить ежегодно накануне Дня памяти и скорби.

В Москве первые свечи традиционно зажигают перед Музеем Победы. В ночь на 22 июня на Площади Победителей активисты движения «Волонтеры Победы» зажгут грандиозную «Огненную картину войны», посвященную вкладу москвичей в разгром врага. Днем у музея откроется «Микрофон памяти». Каждый желающий, включая потомков защитников, кадетов и юнармейцев, сможет выйти и зачитать фронтовые письма или назвать имя своего ветерана.

В Санкт-Петербурге «Свеча памяти» проходит прямо на Дворцовой площади. 21 июня в 23:00 волонтеры выложат из десятков тысяч свечей масштабную картину, посвященную подвигу Ленинграда в первые дни войны и блокаде.

Участница акции «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В других городах акция пройдет у военных памятников, мемориалов и братских могил. Чтобы к ней присоединиться, нужно узнать ее конкретное место проведение в вашем регионе. Но можно зажечь свечу памяти, не выходя из квартиры или дома.

С развитием цифровых платформ появилась возможность присоединиться к акции онлайн: любой желающий может зажечь виртуальную свечу на специальном сайте.

«Линия памяти»

Акция «Линия памяти» в столице берет свое начало в 2015 году. На Крымской набережной устанавливают 1418 свечей — по числу дней, которые длилась Великая Отечественная война. Рядом с каждой свечой — табличка с датой очередного военного дня. Горящие огни выстраиваются в линию, напоминая: война длилась не мгновение, а долгие, изматывающие четыре года.

«Горсть памяти»

Акция проходит с 2019 года. С братских могил в России и за ее пределами берут горсть земли, которую помещают в солдатские кисеты и передают в мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье. Каждая передача сопровождается церемонией, в которой участвуют военнослужащие, поисковые отряды, молодежные движения.