День памяти и скорби: что это за дата и почему 22 июня 1941 года нельзя забывать

Что произошло 22 июня 1941 года
22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие войска пересекли границу Советского Союза. С этого дня началась война, которая получила название Великой Отечественной.
Официальное обращение к советскому народу о начале войны в тот же день зачитал по радио народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов.
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек.
Свое выступление нарком завершил фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» С того момента в государстве началась всеобщая мобилизация.
План по захвату СССР назывался «Барбаросса». Это была стратегия молниеносной войны для разгрома страны за несколько месяцев. Удар наносился по трем основным направлениям: на Москву, Ленинград и Киев. Всего в операции участвовало около 190 дивизий, более 5 млн человек, свыше 4 тыс. танков, 5 тыс. самолетов и 47 тыс. орудий.
Один из первых ударов нацистов пришелся по Брестской крепости. Гарнизон был застигнут врасплох: бойцы оказались в полной изоляции, оставшись без связи. Но, несмотря на это, защитники родины проявили мужество и героизм в первые дни войны и до конца сопротивлялись противнику, не сдаваясь даже в безвыходной ситуации.
Последним защитником Брестской крепости считается майор Петр Гаврилов. Командуя гарнизоном Восточного форта, он вел непрекращающиеся бои и был тяжело ранен лишь 23 июля 1941 года, после чего оказался в плену. Все годы войны Гаврилов провел в концлагерях, смог выжить в нечеловеческих условиях и вернуться на родину.
Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41».
История возникновения Дня памяти и скорби
Долгое время 22 июня не имело официального статуса. Но день сохранялся в народной памяти, а знаменитую строку песни — «22 июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война» — знал каждый задолго до появления государственных указов.
Первое официальное признание последовало в 1992 году: постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 22 июня было объявлено Днем памяти защитников Отечества. Это стало символическим подтверждением особого значения даты в истории страны.
Окончательно современный статус памятный день получил 8 июня 1996 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ о Дне памяти и скорби. С этого времени мемориальные и траурные мероприятия стали проводиться на государственном уровне по всей стране.
Как отмечают День памяти и скорби в 2026 году
Ежегодно День памяти и скорби напоминает миллионам людей о том, что когда-то в этот день жизнь навсегда изменилась, расколовшись на «до» и «после». В память о произошедшем по стране проходят различные мероприятия.
22 июня 2026 года — 85 лет с начала Великой Отечественной войны.
Минута молчания
Ежегодно по всей стране в 12:15 по московскому времени объявляется минута молчания.
Именно в этот момент в 1941 году в эфир вышло официальное обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии.
Мемориальные мероприятия в 2026 году
В Москве возлагают венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Аналогичные церемонии проходят у мемориалов по всей стране — от Калининграда до Владивостока.
«Вахта памяти. Вечный огонь»
Ровно в 4:00 утра 22 июня (в час нападения нацистов) молодежные, волонтерские и ветеранские организации собираются у мемориалов, чтобы зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби.
* В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Ровно в 4 часа утра здесь включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и лампады к Вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет.
* В Санкт-Петербурге траурный митинг состоится в выставочном комплексе «Сестрорецкий рубеж». Место проведения выбрано историческое — именно здесь советские войска держали оборону, прикрывая город. Мемориальные мероприятия на территории выставочного комплекса пройдут в течение двух дней — 21 и 22 июня.
«Свеча памяти»
Впервые акция прошла в Тюмени в 2004 году. В ночь на 22 июня активисты прошли по улицам с зажженными свечами в память о героях Великой Отечественной войны. Общероссийский статус у «Свечи памяти» появился в 2009 году, когда жители Санкт-Петербурга выключили в квартирах свет и зажгли на окнах свечи в честь 65-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
Идея получила мощный отклик, и акцию решили проводить ежегодно накануне Дня памяти и скорби.
В Москве первые свечи традиционно зажигают перед Музеем Победы. В ночь на 22 июня на Площади Победителей активисты движения «Волонтеры Победы» зажгут грандиозную «Огненную картину войны», посвященную вкладу москвичей в разгром врага. Днем у музея откроется «Микрофон памяти». Каждый желающий, включая потомков защитников, кадетов и юнармейцев, сможет выйти и зачитать фронтовые письма или назвать имя своего ветерана.
В Санкт-Петербурге «Свеча памяти» проходит прямо на Дворцовой площади. 21 июня в 23:00 волонтеры выложат из десятков тысяч свечей масштабную картину, посвященную подвигу Ленинграда в первые дни войны и блокаде.
В других городах акция пройдет у военных памятников, мемориалов и братских могил. Чтобы к ней присоединиться, нужно узнать ее конкретное место проведение в вашем регионе. Но можно зажечь свечу памяти, не выходя из квартиры или дома.
С развитием цифровых платформ появилась возможность присоединиться к акции онлайн: любой желающий может зажечь виртуальную свечу на специальном сайте.
«Линия памяти»
Акция «Линия памяти» в столице берет свое начало в 2015 году. На Крымской набережной устанавливают 1418 свечей — по числу дней, которые длилась Великая Отечественная война. Рядом с каждой свечой — табличка с датой очередного военного дня. Горящие огни выстраиваются в линию, напоминая: война длилась не мгновение, а долгие, изматывающие четыре года.
«Горсть памяти»
Акция проходит с 2019 года. С братских могил в России и за ее пределами берут горсть земли, которую помещают в солдатские кисеты и передают в мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье. Каждая передача сопровождается церемонией, в которой участвуют военнослужащие, поисковые отряды, молодежные движения.