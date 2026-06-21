В Киеве и Одессе живет много людей, которые ненавидят нацизм, они поддержат российскую акцию «Свеча памяти» 22 июня, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе церемонии зажжения символической свечи памяти в Елоховском соборе. Ее слова передает ТАСС.

«Уверены, что и в Одессе, и в Киеве много людей, которые зажгут свечу памяти, которые не предали память предков и которые сегодня не приемлют и ненавидят нацизм в его уродливом проявлении», — сказала Яровая.

Она отметила, что свечи памяти в России зажигают по количеству всех бывших советских республик СССР, городов-героев и городов воинской славы, в число которых входят и Киев, и Одесса.

Яровая напомнила, что ежегодно Россия инициирует в ООН резолюцию о недопустимости героизации нацизма и получает при этом поддержку большинства государств. По ее словам, это говорит о том, что российские военные сегодня, «защищая мир от укронацизма, имеют огромную поддержку».

«Но это означает и другое, что как тогда самый великий подвиг в истории человечества совершил советский народ, так и сегодня наш народ объединен общим духом и непреклонением перед любым современным нацизмом», — добавила парламентарий.

Акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года в преддверии Дня памяти и скорби — 22 июня. В этот день в 1941 года в 4:00 утра вермахт нарушил договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и начал войну.

Как пройдет День памяти и скорби в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль сообщил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях в День памяти и скорби.