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Политика

Путин примет участие в торжественной церемонии, посвященной Дню памяти и скорби

Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в годовщину начала ВОВ
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии в Александровском саду, посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства возложит венки к Могиле Неизвестного Солдата, а также к мемориалам городов-героев и обелиску, посвященному городам, удостоенным звания «Город воинской славы», рассказали в Кремле.

22 июня в России значится как День памяти и скорби. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Президент по традиции принимает участие в памятных мероприятиях по этому поводу.

В Москве акция в Александровском саду проходит с 1992 года. Ровно в 4:00 здесь включат документальное обращение Юрия Левитана о нападении нацистской Германии, объявляется минута молчания, затем к Вечному огню возложат цветы и лампады.

Акции памяти организуют по всей России. Как пройдет День памяти и скорби в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Народный фронт» запустил акцию «Огонь памяти».

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