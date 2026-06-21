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Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается до +25°C и без осадков
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура воздуха в Москве 21 июня поднимется до +25°C, осадков не ожидается. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится антициклоном – погода будет «миллион на миллион». В Москве и по области — малооблачно», — сказал он.

По словам Тишковца, будет дуть северный, восточный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду.

«Показания барометров будут меняться мало и составят 750 мм ртутного столба», — добавил он.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что постепенное снижение температуры ожидается в Москве на следующей неделе после того, как в понедельник воздух прогреется до +26°C. Специалист отметила, что «погода будет неустойчивой», то есть будут и облачность, и солнечные дни, и дожди.

На прошлой неделе Гидрометцентр России рассказал, что температура воды в реках московского региона практически не изменилась из-за похолодания. Водоемы в Московской области прогрелись до +22°C.

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