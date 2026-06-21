Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт Шахид Раджаи после снятия блокады

В Иран прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Контейнеровоз прибыл в порт Шахид Раджаи», — говорится в материале.

18 июня сообщалось, что по распоряжению президента Соединенных Штатов американские военнослужащие сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных территорий.

Центральное командование Пентагона заявило, что американские корабли после отмены блокады останутся в регионе с целью контроля за соблюдением условий соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран закрепили договоренности, призванные положить конец боевым действиям, стартовавшим в конце февраля. Согласно положениям меморандума, государства обязались соблюдать нормы о нерушимости границ и суверенитете, а также исключить вмешательство в дела друг друга.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.