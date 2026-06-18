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Армия

США сняли морскую блокаду с иранских портов

США сняли морскую блокаду с портов Ирана, но остаются в регионе
Wikimedia Commons

По распоряжению президента США Дональда Трампа американские военные сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных территорий. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона в соцсети X.

«Силы США сняли блокаду со всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов в соответствии с указанием президента», — говорится в сообщении командования.

Там также подчеркнули, что американские военные больше не создают препятствий для прохода судов, направляющихся в порты Ирана или выходящих из них.

«Все действия по поддержанию военной блокады со стороны США полностью прекращены», — отметили в ведомстве.

При этом в ведомстве уточнили, что американские корабли после отмены блокады останутся в регионе с целью контроля за соблюдением условий соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран закрепили договоренности, призванные положить конец боевым действиям, стартовавшим в конце февраля. Согласно положениям меморандума, государства обязались соблюдать нормы о нерушимости границ и суверенитете, а также исключить вмешательство в дела друг друга.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.

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