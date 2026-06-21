Стало известно, как наградят мужчину, обезвредившего юношу в ТЦ Краснодара

Краснодарец, который задержал напавшего на ТЦ юношу, получит премию Кеосаяна

Мужчина, который задержал нападавшего в торговом центре Краснодара, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в своих соцсетях рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода, который обезвредил 19-летнего урода, который напал на людей в ТЦ в Краснодаре», – напомнила она.

Симоньян также напомнила, что она вручает премию людям, которые рискуют собой ради спасения окружающих. Выбранный человек получает миллион рублей.

Инцидент произошел в одном из ТЦ Краснодара. По данным СМИ, вооруженный молодой человек прошел в комплекс через ресторан. Там он заказал еду и в туалете подготовился к нападению.

Затем на втором этаже он ударил мачете женщину и отправился на третий этаж, к детскому центру.

Направлявшегося туда юношу заметил один из посетителей. Он бросился к месту, спас детей и смог задержать молодого человека, связав ему руки ремнем.

Вскоре прибыли полицейские, которым передали юношу. Вину в содеянном он признал.

Ранее Симоньян сообщала о вручении премии Кеосаяна полицейским, спасшим ребенка из горящего дома в ХМАО.