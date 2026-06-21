Посетитель краснодарского ТЦ рассказал, как обезвредил напавшего юношу

RT: в ТЦ Краснодара нападавшего обезвредил один из посетителей

Мужчина, который обезвредил молодого человека в ТЦ Краснодара, рассказал, как это произошло. Его слова приводит RT.

Россиянин по имени Александр находился на месте вместе с супругой и ребенком. Он заметил, что юноша направляется в детскую комнату, поэтому бросился за ним. На месте он увидел детей, среди которых – девочка на качелях, которая находилась между ним и нападавшим.

«Снял девочку с качелей, взял детский велосипед, так как не знал, кинется он с ножом на меня или нет. Начал ему орать, чтобы он лег», – рассказал мужчина.

После этого Александр связал молодому человеку руки ремнем. Затем к нему подоспели другие очевидцы и полиция. Юношу вывели из здания.

Инцидент произошел в краснодарском ТЦ. 19-летний юноша ворвался с комплекс с оружием и напал на людей. В результате пострадали шесть человек, одну женщину спасти не смогли.

По данным СМИ, у задержанного диагностировано инфантильное расстройство личности.

Ранее напавший на ТЦ в Краснодаре раскаялся в содеянном.