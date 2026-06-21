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Общество

Появились новые подробности нападения юноши в ТЦ Краснодара

РЕН ТВ: напавший на ТЦ Краснодара юноша готовился в туалете ресторана
Следственный комитет Российской Федерации

19-летний молодой человек, который напал на торговый центр в Краснодаре, прошел в здание через ресторан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, там он заказал еду и ушел в туалет, где переоделся, достал оружие и стал бросаться на людей.

«При себе у парня могло быть восемь ножей и пять самодельных взрывных устройств», – сообщается в публикации.

После нападения в ресторане, он бросил на пол петарду. После взрыва юноша поднялся на второй этаж и там по голове ударил женщину мачете. Пострадавшая просто проходила мимо него.

Затем он отправился на третий этаж, где бросил самодельное взрывное устройство в детский центр. В результате произошел пожар.

Как сообщалось ранее, молодого человека смог остановить один из посетителей. Он задержал юношу и связал ему руки ремнем.

Во время нападения пострадали несколько человек, в том числе и охранник заведения, а также беременная женщина. Одну посетительницу спасти не смогли.

Ранее в Тыве пьяный мужчина напал на лагерь в Тыве.

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