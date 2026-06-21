Очевидцы рассказали о подробностях жестокого нападения на лагерь в Тыве

112: мужчина, напавший на лагерь в Тыве, выпивал в километре от учреждения

Житель Тывы, которого подозревают в нападении на детей в лагере в Тыве, находился в состоянии сильного опьянения и избивал детей. Об этом сообщает «112» со ссылкой на очевидцев.

По данным Telegram-канала, 25-летний мужчина за некоторое время до нападения выпил много алкоголя в километре от учреждения. После этого он отправился в лагерь «Орленок».

Во время нападения он громил мебель. Помимо этого, он нанес несколько ударов 12-летнему мальчику и таскал за волосы одну из девочек.

«В момент происшествия мужчина едва стоял на ногах», – сообщается в публикации.

Что именно стало причиной агрессии, неизвестно. Почему его целью стал именно лагерь и то, как он оказался внутри, подозреваемый объяснить не смог.

Инцидент произошел в лагере «Орленок». Молодой человек нападал на детей. В результате пострадали 13 человек, которым медики оказали всю необходимую помощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Россиянина задержали.

Ранее юноша с ножом напал на людей в краснодарском ТЦ.