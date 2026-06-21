Стали известны новые подробности нападения на детский лагерь в Туве

ТАСС: до 13 детей пострадали при нападении на лагерь «Орленок» в Туве

По предварительным данным, 13 детей пострадали в результате нападения мужчины на детский лагерь в Туве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Там добавили, что в корпусе на момент нападения было около 30 человек.

По имеющейся информации, 25-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из корпусов лагеря «Орленок». Там он напал на несовершеннолетних и повредил мебель.

Сотрудники лагеря самостоятельно задержали нападавшего, после чего передали его прибывшим полицейским. Пострадавших детей осмотрели медики и оказали им необходимую медицинскую помощь.

До этого во Владивостоке был задержан 56-летний мужчина, который избил 14-летнего подростка в лифте жилого дома на глазах у его шестилетнего брата. По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что школьник случайно задел мужчину плечом. Несмотря на принесенные извинения, тот напал на подростка.

Ранее юноша, напавший на людей в ТЦ в Краснодаре, признал вину и раскаялся.