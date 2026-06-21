«Не имеешь права»: челябинец избил мужчину в автобусе из-за кепки с флагом России

В Челябинске поездка в автобусе закончилась для одного из пассажиров избиением. Об этом сообщает 74.ru.

На кадрах из салона заметно, как лысый мужчина с солнцезащитными очками на голове проявляет агрессию к оппоненту, который сидит на одном из мест. Сначала он что-то говорит о кепке, затем после нескольких слов жестоко ударяет кулаком пострадавшему по голове.

Затем он избивает мужчину.

«Полный автобус детей, подростков, стариков, его не смутил», – прокомментировал ситуацию очевидец, снявший кадры произошедшего.

Другие пассажиры пытаются разнять драку, но сделать это быстро не получается. В результате агрессор все же отошел.

По словам очевидца, агрессор сказал, что его оппонент «не имеет права носить кепку с флагом России». Сам пострадавший якобы решил не обращаться в полицию.

До этого в Подмосковье молодой человек пристал к двум мальчикам и поставил их на колени со словами «на колени, русня». По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее футбольный фанат рассказал, как к флагу России относятся на чемпионате мира.