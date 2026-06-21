Футбольный фанат рассказал, как к флагу России относятся на чемпионате мира

Болельщик заявил, что без проблем посещал матчи ЧМ по футболу с флагом России

Болельщик из России Дмитрий Прусов рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах чемпионата мира 2026 года. Его слова передает «Чемпионат».

Прусов отметил, что никаких вопросов к триколору не возникало. К болельщикам с флагом России подходили люди из Узбекистана, Белоруссии, Казахстана и Абхазии, делали фотографии с ними. Прусов отметил, что РФ там очень сильно уважают и помнят чемпионат мира 2018 года, который прошел в стране.

До этого президент Международной федерацией футбола (ФИФА) Данни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на российском флаге во время матча ЧМ-2026 между Катаром и Швейцарией. По словам россиянина Антона Шаповалова, который предложил расписать Карни и Инфантино российский флаг, глава ФИФА ответил ему на такую просьбу по-русски.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Ранее российские хоккеисты «Каролины» появились на чемпионском параде с флагом РФ.