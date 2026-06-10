«На колени, русня»: подросток поставил ребенка на колени в Подмосковье

В Подмосковье подросток оскорбил и поставил ребенка на колени в лифте

В Подмосковье подросток назвал ребенка «русней» и поставил на колени в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Юноша пристал к двум мальчикам в возрасте восьми и 11 лет, зашедших в подъезд. Он нецензурно выражался и угрожал, а затем поставил одного из детей на колени в лифте.

«На колени, русня», — крикнул он.

Все произошедшее попало на видео. После этого агрессор скрылся. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность злоумышленника, его разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Республике Алтай подростки заставили девочку опуститься на колени и избили. Вскоре на публикацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ростовские подростки поставили мальчика на колени ради извинений и избили.