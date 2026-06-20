Напавший на ТЦ в Краснодаре раскаялся в содеянном

Юноша, напавший на ТЦ в Краснодаре, признал вину и раскаялся

Молодой человек, напавший на посетителей краснодарского ТЦ с ножом, признал вину. Видео его допроса опубликовал в Telegram-канале СК России.

В ролике юноша сообщил, что раскаивается в нападении.

Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, отметили в ведомстве.

Днем 20 июня молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра.

При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство. У юноши диагностировано инфантильное расстройство личности.

При нападении пострадали пять человек, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник МФЦ, который пытался помешать злоумышленнику. Напавшего задержал «смелый и неравнодушный» очевидец.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при нападении на ТЦ беременная россиянка может потерять ребенка.