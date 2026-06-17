Во Владивостоке задержан мужчина, напавший на ребенка в лифте

Во Владивостоке задержали мужчину, который избил 14-летнего подростка на глазах у его младшего брата в лифте многоэтажки. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Нападавшим оказался 54-летний местный житель, мотивы его поступка устанавливаются. Инцидент произошел в лифте многоэтажки. 14-летний школьник зашел в кабину вместе со своим шестилетним братом. Между ним и мужчиной возник конфликт, нападавшему не понравилось, что подросток задел его плечом. Школьник извинился, но это не остановило агрессора.

Мужчина вытащил ребенка в подъезд и начал избивать. Дети спрятались на другом этаже до приезда матери и скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Подмосковье подросток оскорбил и поставил на колени ребенка в лифте.

Ранее мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре.