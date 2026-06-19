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Общество

Биолог сообщил о росте популяции клещей из-за снежной зимы

Биолог Сафонов: в этом году популяция клещей в РФ выросла на 10-15%
Global Look Press

В этом году популяция клещей увеличилась на 10–15%. Закономерно выросло и количество особей-переносчиков опасных заболеваний. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил биолог Дмитрий Сафонов.

«Снежная зима сработала как одеяло для клещей, защитив их от морозов, поэтому почти 100% выжили. А теплая весна ускорила их ранний выход и размножение», — объяснил эксперт.

Кроме того, по его словам, членистоногие адаптировались к жаре, изменив режим активности: они чаще выходят на охоту ранним утром или поздним вечером, когда прохладно. Сократить активность клещей способна только продолжительная засуха, отметил Сафонов.

Как сообщал Роспотребнадзор, с начала сезона в медицинские учреждения обратились уже более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей.

Наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

Самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в ведомстве назвали вакцинацию. В первую очередь прививку рекомендуют сделать жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует поездки туда.

Ранее россиян предупредили о клещах в тополином пухе.

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