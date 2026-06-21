В России выявили более 30 новых вирусов, переносимых клещами и комарами

Центр «Вектор» выявил 30 новых вирусов, которые переносят комары и клещи в РФ

Центр «Вектор» Роспотребнадзора выявил на территории России более 30 новых вирусов, переносимых клещами, комарами, рукокрылыми и мелкими млекопитающими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В центре уточнили, что в работе задействовали более 20 тысяч экземпляров биологических образцов из 50 регионов России.

«Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома. Нуклеотидные последовательности, формирующие открытые рамки трансляции гипотетических вирусных белков и RdRp, использовались для идентификации обнаруженных вирусов и определения их таксономии», — говорится в сообщении.

Также были выявлены три новых неклассифицированных РНК-вируса.

17 июня исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что ученые из Института молекулярной и клеточной биологии растений в Испании создали генетически модифицированные растения, которые начинают менять цвет свечения при заражении вирусами. Разработка позволяет выявлять инфекцию еще до появления видимых симптомов.

Ранее в США рассекретили документы о лабораторном происхождении COVID-19.