Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России выявили более 30 новых вирусов, переносимых клещами и комарами

Центр «Вектор» выявил 30 новых вирусов, которые переносят комары и клещи в РФ
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Центр «Вектор» Роспотребнадзора выявил на территории России более 30 новых вирусов, переносимых клещами, комарами, рукокрылыми и мелкими млекопитающими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

В центре уточнили, что в работе задействовали более 20 тысяч экземпляров биологических образцов из 50 регионов России.

«Идентифицированы 30 новых РНК-вирусов с более чем 70% покрытия вирусного генома. Нуклеотидные последовательности, формирующие открытые рамки трансляции гипотетических вирусных белков и RdRp, использовались для идентификации обнаруженных вирусов и определения их таксономии», — говорится в сообщении.

Также были выявлены три новых неклассифицированных РНК-вируса.

17 июня исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что ученые из Института молекулярной и клеточной биологии растений в Испании создали генетически модифицированные растения, которые начинают менять цвет свечения при заражении вирусами. Разработка позволяет выявлять инфекцию еще до появления видимых симптомов.

Ранее в США рассекретили документы о лабораторном происхождении COVID-19.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!