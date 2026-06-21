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Общество

Племянник арендодателя затащил школьницу в туалет дома и изнасиловал

В Индии мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку в туалете дома
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчину подозревают в надругательстве над 14-летней девушкой. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в доме, часть которого семья девушки арендовала у местных жителей. Поздно вечером школьница пошла в туалет на втором этаже. На месте племянник владельцев дома затащил пострадавшую в туалет, избил и изнасиловал.

Тем временем родители заметили, что дочь долго не возвращается. Поднявшись наверх, она заметила дочь, которая и рассказала ей о произошедшем.

В результате семья обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ситуация вызвала недовольство среди местных жителей. После того, как произошедшее получило огласку, они пришли к сотрудникам правоохранительных органов и потребовали немедленного ареста мужчины.

До этого в США мужчину приговорили к самому строгому наказанию за изнасилование девочки и расправу над ней. Ребенка он «купил» у матери, которая знала, что американец планирует с ним делать.

Ранее компания мужчин изнасиловала женщину, вставляя ей в половые органы камень и пулю.

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