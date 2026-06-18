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Общество

Компания мужчин изнасиловала женщину, вставляя ей в половые органы камень и пулю

В Индии после изнасилования из женщины извлекли камень и пулю
Shutterstock

В Индии женщина подверглась групповому изнасилованию со стороны компании из пяти мужчин. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в штате Бихар. Вечером женщина пошла в туалет. В этот момент группа незнакомцев ворвалась в дом и закрыла ее мужа в одной из комнат. Дождавшись, когда женщина выйдет, ночные гости напали на нее и заткнули рот.

После этого пострадавшую отвели в безлюдное место и изнасиловали. Когда она пыталась звать на помощь, ей нанесли удар ножом. В какой-то момент она потеряла сознание.

Позже она вышла на связь с родственниками, и они отвезли женщину в больницу. Пациентке оказали помощь и отправили домой, но она все еще чувствовала сильную боль.

При повторном обращении из ее половых органов извлекли пулю, камень и кусок древесины. Предположительно, она не знала об этих предметах, так как теряла сознание.
На данный момент нападавших ищут.

Ранее вооруженный мужчина облил девушку кислотой после неудачной попытки изнасилования.

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