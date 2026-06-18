Мужчина купил у партнерши пятилетнюю дочь и изнасиловал

В США мужчину приговорили к высшей мере за расправу над пятилетней девочкой

Суд вынес приговор жителю американского штата Алабама, которого обвиняли в нескольких преступлениях против пятилетней девочки. Об этом сообщает Al.

Инцидент произошел в 2021-м году, но судебные разбирательства длились несколько лет. Мать пятилетней Камари Холланд обратилась в полицию и заявила, что проснулась ночью и заметила, что дочери нет рядом, а входная дверь открыта.

Правоохранители быстро нашли подозреваемого, им оказался Джереми Уильямс. Он был партнером матери ребенка, женщина оставляла дочь с ним, когда уходила из дома, чтобы заниматься проституцией.

Позже выяснилось, что к произошедшему причастна и сама мать. Она разрешила мужчине изнасиловать Камари, за это он должен был заплатить женщине $2,5 тыс., но позже цена снизилась до $1,3 тыс.

В тот день он похитил ребенка из дома, привез к себе и заставил употребить метамфетамин. Сам он также употребил наркотики. Затем он изнасиловал девочку и держал за горло, пока она не перестала дышать. Камари мужчина бросил в подвале.

Во время следствия выяснилось, что он расправился и со своей дочерью в 2005-м году в другом штате.

Мать получила срок 20 лет. Уильямса приговорили к высшей мере, но от его имени постоянно подавались апелляции. В результате приговор оставили без изменений.

Ранее аптекарь изнасиловал 11-летнюю девочку и пострадал сам.