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Российские хоккеисты «Каролины» появились на чемпионском параде с флагом РФ

Российские хоккеисты «Каролины» принесли флаг РФ на чемпионский парад
James Guillory-Imagn Images/Reuters

Российские хоккеисты «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин, Петр Кочетков и Андрей Свечников взяли национальный флаг РФ на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли.

Мероприятие проходит в городе Роли (Северная Каролина, США), его трансляцию ведет телеканал WRAL. На кадрах с автобусом видно, что хоккеисты вывесили на нем российский флаг.

Свечников провел в плей-офф 19 матчей, набрав в них 11 (6+5) очков. А Никишин сыграл 17 матчей, на его счету результативная передача. Кочетков играет на позиции вратаря.

В финале «Каролина» в шести матчах победила «Вегас Голден Найтс». Решающая встреча завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

Таким образом, россияне выигрывают Кубок Стэнли 11-й раз подряд, что является продолжением рекордной серии.

Ранее IIHF проигнорировала российских хоккеистов «Каролины».

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