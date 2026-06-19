Глава ФИФА и премьер-министр Канады расписались на российском флаге

Президент Международной федерацией футбола (ФИФА) Данни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни расписались на российском флаге во время матча ЧМ-2026 между Катаром и Швейцарией. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам россиянина Антона Шаповалова, который предложил расписать Карни и Инфантино российский флаг, глава ФИФА ответил ему на данную просьбу по-русски.

«Подошли сфоткаться — он был абсолютно за, даже с флагом. По-русски с нами говорил: «Хорошо, спасибо». Охрана была, но вела себя очень лояльно», — заявил Шаповалов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал имя главного фаворита ЧМ-2026.