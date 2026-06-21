Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме с амулетами от «финансовых трудностей»

«МТС Защитник»: мошенники стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали реализовывать схему, в ходе которой они предлагают россиянам амулеты и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности». Об этом РИА Новости сообщили эксперты «МТС Защитника».

«Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, занимающихся якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности». По данным сервиса, за май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года», — говорится в сообщении компании.

По данным экспертов, чаще всего мошенники звонят женщинам старше 65 лет, поскольку они больше подвержены психологическому давлению. Чаще всего злоумышленники пытаются связаться с россиянами по пятницам в период с 9:00 по 11:00. В это время пожилые люди зачастую остаются одни, а родственники не могут прервать их разговор, уточнили в компании.

Накануне в МВД рассказали о новой уловке телефонных аферистов: они имитируют звук сирены, чтобы вынудить жертву перезвонить на поддельный номер техподдержки. Схема реализуется следующим образом: мошенники звонят и пытаются получить у абонента код подтверждения из СМС, но в это время в трубке внезапно начинает выть сирена.

Ранее россиянин лишился 1,6 млн рублей из-за девушки с сайта знакомств.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Йога против болезней и тревоги: 7+ исследований, которые меняют взгляд на эту практику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!