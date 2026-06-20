Телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью воя сирены

В МВД зафиксировали новую уловку телефонных аферистов: они имитируют звук сирены, чтобы вынудить жертву перезвонить на поддельный номер техподдержки. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

Схема реализуется следующим образом: мошенники звонят и пытаются получить у абонента код подтверждения из СМС, но в это время в трубке внезапно начинает выть сирена. После этого включается аудиозапись с объявлением о том, что звонок был мошенническим, и требованием немедленно сбросить вызов, дождаться сообщения с номером телефона и перезвонить по нему — якобы чтобы поделиться с властями информацией о мошенничестве.

Если жертва следует инструкции звонит, на другом конце провода ей отвечает сообщник аферистов, представляющийся сотрудником Роскомнадзора. Он выманивает у жертвы личные данные и сведения о суммах на банковских счетах, а потом пугает ложной информацией о том, что эти деньги прямо сейчас куда-то переводят посторонние лица.

После этого эстафету перехватывает фальшивый представитель Росфинмониторинга. Он настаивает на срочном переводе всех накоплений через высылаемый жертве QR-код — якобы на защищенный счет, хотя в реальности при проведении операции происходит оплата выбранных мошенниками товаров в магазине (как правило, электроники).

В МВД подчеркнули, что нельзя сообщать коды из СМС посторонним, а «безопасных счетов» в банковской системе не существует.

Ранее на Урале раскрыли схему мошенников с фотографиями могил участников СВО.