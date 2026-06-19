Россиянин лишился 1,6 млн рублей из-за девушки с сайта знакомств

В Новочеркасске 37-летний местный житель стал жертвой мошенничества после знакомства с девушкой в сети. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Мужчина познакомился на сайте знакомств с девушкой. После продолжительной переписки, продолжившейся в мессенджере, новая знакомая предложила ему дополнительный заработок через инвестирование в биржевую торговлю.

Для убедительности она передала контакт «финансового аналитика», который должен помочь сделать первые шаги на бирже. На протяжении месяца мужчина, доверяя его советам, переводил деньги на счета мошенников через QR-коды, электронные кошельки и банковские переводы.

В общей сложности он потратил на инвестиции 1,6 млн рублей, но когда захотел вывести прибыль, не смог этого сделать, а «финансовый аналитик» перестал выходить на связь. Лишь тогда пострадавший понял, что общался с мошенниками, и обратился в полицию с заявлением.

Ранее блогерша потеряла 3 млн из-за знакомства с «танцующим» миллионером.