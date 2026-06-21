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Общество

Названо число россиян, посетивших Армению в 2025 году

РИА Новости: россияне обеспечили 40% турпотока в Армению в 2025 году
RuslanKphoto/Shutterstock/FOTODOM

По итогам 2025 года Армению посетили более 900 тыс. россиян, обеспечив тем самым около 40% всего туристического потока в республику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства экономики страны.

По информации ведомства, всего Армению в прошлом году посетили 2,3 млн туристов, из которых 921,7 тыс. — россияне.

Также республику посетили 288,6 тыс. туристов из Грузии, 182,4 тыс. граждан Ирана, 60,9 тыс. американцев и 35,9 тыс. французов.

С 30 мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

На этом фоне премьер Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений. Глава кабмина республики отметил, что во всех случаях «несправедливых препятствий для экспорта» будут выделяться субсидии, но уточнил, что и у армянских производителей бывают некачественные товары.

Ранее ЕС оказал Армении финансовую помощь на фоне ограничений РФ.

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