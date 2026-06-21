В Госдуме предложили установить минимальные зарплатные гарантии для медработников

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предлагаемый диапазон от 2,5 до 4 МРОТ должен стать базовым минимумом, гарантированным каждому медработнику в зависимости от уровня его образования и квалификации.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который предполагает приравнивание врачей по статусу к государственным служащим. Отмечается, что инициатива направлена на повышение социальных гарантий и уровня материальной поддержки медицинских работников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника.