Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме предложили установить минимальные зарплатные гарантии для медработников

В России предложили привязать минимальные зарплаты врачей к 4 МРОТ
РИА Новости

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предлагаемый диапазон от 2,5 до 4 МРОТ должен стать базовым минимумом, гарантированным каждому медработнику в зависимости от уровня его образования и квалификации.

До этого стало известно, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который предполагает приравнивание врачей по статусу к государственным служащим. Отмечается, что инициатива направлена на повышение социальных гарантий и уровня материальной поддержки медицинских работников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!