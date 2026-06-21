В Госдуме предложили ввести дифференцированную компенсацию за ненормированный график

Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности.

«Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета.

17 июня начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося рассказала, что к концу 2026 года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55–60%. Среди факторов эксперт выделила распространение удаленного и гибридного форматов работы, проектную занятость, жесткие дедлайны и рост управленческой нагрузки.

Ранее депутат напомнил о безусловном праве некоторых россиян на летний отпуск.