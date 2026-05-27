Депутат напомнил о безусловном праве некоторых россиян на летний отпуск

Некоторым россиянам работодатель не имеет права отказать в летнем отпуске. По закону установлен перечень категорий граждан, которые могут уйти на отдых в любое удобное для них время, сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В список тех, кому не вправе отказать в летнем отдыхе, входят, в частности, родители, опекуны и попечители несовершеннолетних детей-инвалидов – согласно ТК РФ они берут отдых в любое время без необходимости обосновывать свой выбор. Такие же льготы полагаются многодетным семьям с тремя и более детьми до 18 лет до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Вне зависимости от стажа перед декретом и сразу после него в отпуск могут уходить беременные женщины, а у их супругов есть возможность синхронизировать период отдыха.

«Несовершеннолетние моложе 18 лет выбирают даты сами, причём заявление допустимо ещё до отработки шести месяцев», — добавил Говырин.

Кроме того, в список тех, кто в любое время может уйти в отпуск, входят почетные доноры страны, ветераны боевых действий и супруги военнослужащих, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда и кавалеры Ордена Славы трёх степеней, заключил парламентарий.

Напомним, в России работники должны получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год в случае ненормированного графика. Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин, продолжительность дополнительного отпуска в этом случае определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но он не может быть меньше трех календарных дней. 31 день при ненормированном графике — только нижняя граница, подчеркнул экономист.

