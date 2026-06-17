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Бизнес

Россиян предупредили о распространении ненормированного графика работы

HR-эксперт Киося: 55% россиян будут работать ненормированно к концу 2026 года
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

К концу 2026 года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55–60%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

«По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15–20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45–50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT, финансов и консалтинга — до 70%.
Число таких сотрудников продолжит расти. Главной причиной является кадровый дефицит. Одному специалисту физически приходится закрывать 1,3–1,5 ставки. Работодатель легализует это через ненормированный день в договоре, но на практике такой режим перестает быть эпизодическим», — отметила Киося.

Среди других факторов эксперт выделила распространение удаленного и гибридного форматов работы, проектную занятость, жесткие дедлайны и рост управленческой нагрузки. По оценке Киоси, чаще всего с переработками сталкиваются сотрудники IT-компаний, телекоммуникационной отрасли, консалтинга и финансового сектора. По словам эксперта, в этих сферах 80–95% специалистов хотя бы эпизодически задерживаются на работе без формального оформления сверхурочных часов.

Киося напомнила, что по закону ненормированный рабочий день предполагает лишь эпизодическое привлечение сотрудника к работе за пределами стандартного графика и должен компенсироваться дополнительным оплачиваемым отпуском. При этом регулярные переработки могут свидетельствовать о нарушении трудового законодательства, подчеркнула Киося.

«Если вы работаете допоздна три-четыре дня в неделю без какой-либо компенсации — это уже не преданность делу, а эксплуатация», — заключила Киося.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин лишался отпуска из‑за работы.

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