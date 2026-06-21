Россияне назвали лучшие направления для идеального отпуска

SuperJob: россияне чаще всего выбирают Сочи и Адлер для идеального отпуска

Для идеального отпуска россияне чаще всего выбирают отдых в Сочи и Адлере, а также в Турции, Италии и в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков SuperJob.

«В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха остаются Сочи и Адлер — 9%, впрочем, в 2022 году поклонников у них было больше (13%). Еще 9% предпочитают отдых дома», — говорится в материале.

По данным аналитиков, также среди россиян для отпуска на территории страны популярны Крым (8%), курорты Краснодарского края (7%), Алтай (5%), Санкт-Петербург (по 5%) и Байкал (4%).

Исследование показало, что среди зарубежных направлений наиболее популярным стала Турция — 11%. На втором месте Италия с 10% голосов. Замкнул тройку лидеров Таиланд — 7%. Также у россиян востребованы Египет (5%), Китай (5%), Вьетнам (3%) и Испания (3%).

Накануне представители Ассоциации туроператоров России сообщили, что летом 2026 года у российских путешественников будет возможность отправиться прямыми авиарейсами в 35 зарубежных стран. В данный список попали такие направления, как Египет, Сейшельские Острова, Марокко, Танзания, Тунис, Эфиопия и другие направления.

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