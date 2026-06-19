Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог назвал главные причины выгорания на работе

Психолог Еремян: сотрудник может столкнуться с выгоранием из-за нехватки отдыха
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Эмоциональное выгорание на работе может произойти из-за нехватки полноценного отдыха, недостаточной проработки эмоций и потери смысла. Об этом aif.ru рассказал клинический психолог Давид Еремян.

Эксперт объяснил, что сейчас большая часть профессий требует от специалистов общения с людьми, умственного напряжения и соблюдения жестких дедлайнов. На фоне такой остановки сотрудники могут столкнуться с эмоциональной усталостью, которая выливается в раздражение, тревогу и неудовлетворенность собой. В итоге мозгу приходится тратить много ресурсов на борьбу с этими переживаниями.и этом недостаточная проработка эмоций способствует тому, что человек начинает воспринимать работу как опасное место, в котором нужно выживать.

По словам психолога, также выгорания не удастся избежать без качественного отдыха.

«Для восстановления недостаточно просто поспать или посмотреть вечером сериал. Настоящий отдых должен разгружать тело, психику и органы чувств. А поход в клуб или бесконечный просмотр видео нередко становятся бегством от собственных эмоций», — объяснил он.

Кроме того, ощущение потери контроля над собственной жизнью и отсутствие результатов приводит к тому, что человек сталкивается с апатией. При этом чем дольше сотрудник движется без ощущения прогресса, тем быстрее он теряется желание что-либо менять.

Ранее россиянам рассказали, как перестать проверять рабочие чаты в отпуске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!