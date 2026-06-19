Психолог назвал главные причины выгорания на работе

Эмоциональное выгорание на работе может произойти из-за нехватки полноценного отдыха, недостаточной проработки эмоций и потери смысла. Об этом aif.ru рассказал клинический психолог Давид Еремян.

Эксперт объяснил, что сейчас большая часть профессий требует от специалистов общения с людьми, умственного напряжения и соблюдения жестких дедлайнов. На фоне такой остановки сотрудники могут столкнуться с эмоциональной усталостью, которая выливается в раздражение, тревогу и неудовлетворенность собой. В итоге мозгу приходится тратить много ресурсов на борьбу с этими переживаниями.и этом недостаточная проработка эмоций способствует тому, что человек начинает воспринимать работу как опасное место, в котором нужно выживать.

По словам психолога, также выгорания не удастся избежать без качественного отдыха.

«Для восстановления недостаточно просто поспать или посмотреть вечером сериал. Настоящий отдых должен разгружать тело, психику и органы чувств. А поход в клуб или бесконечный просмотр видео нередко становятся бегством от собственных эмоций», — объяснил он.

Кроме того, ощущение потери контроля над собственной жизнью и отсутствие результатов приводит к тому, что человек сталкивается с апатией. При этом чем дольше сотрудник движется без ощущения прогресса, тем быстрее он теряется желание что-либо менять.

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