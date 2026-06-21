Путин заявил об увеличении доступности медпомощи по всей России

Власти РФ будут увеличивать доступность современной медицинской помощи по всей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня медицинского работника.

«Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием», — сообщил глава государства.

Также он добавил, что при участии ученых и ведущих технологических компаний России в стране разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. По словам президента, эти разработки расширяют возможности для выявления на ранних стадиях и лечения сложных заболеваний, а также сохранения активной и полноценной жизни человека.

До этого Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника. Он отметил, что специалисты сферы здравоохранения объединены высокой целью — службой людям и охраной здоровья нации. По словам российского лидера, труд медицинского работника имеет огромное значение.

День медика в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня — в 2026 году праздник выпадает на 21-е число. Это профессиональный праздник врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров и всех медицинских работников.

Ранее россиянам напомнили о возможности выявить по ОМС склонности к патологиям сосудов.