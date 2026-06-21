Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Путин заявил об увеличении доступности медпомощи по всей России

Путин: в России разворачивают проекты передовых биомедицинских технологий
Сергей Бобылев/РИА Новости

Власти РФ будут увеличивать доступность современной медицинской помощи по всей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня медицинского работника.

«Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием», — сообщил глава государства.

Также он добавил, что при участии ученых и ведущих технологических компаний России в стране разворачиваются проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. По словам президента, эти разработки расширяют возможности для выявления на ранних стадиях и лечения сложных заболеваний, а также сохранения активной и полноценной жизни человека.

До этого Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника. Он отметил, что специалисты сферы здравоохранения объединены высокой целью — службой людям и охраной здоровья нации. По словам российского лидера, труд медицинского работника имеет огромное значение.

День медика в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня — в 2026 году праздник выпадает на 21-е число. Это профессиональный праздник врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров и всех медицинских работников.

Ранее россиянам напомнили о возможности выявить по ОМС склонности к патологиям сосудов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!