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Общество

Россиянам напомнили о возможности выявить по ОМС склонности к патологиям сосудов

Мурашко: каждый россиянин может сдать анализ на дислипидемию
Михаил Воскресенский/РИА Новости

У каждого гражданина России есть возможность один раз в жизни пройти тестирование на наследственные виды дислипидемии. Этот анализ позволяет своевременно узнать о склонности к патологиям сердца и сосудов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вы будете точно знать, что, если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта», — пояснил министр.

Кроме того, по словам Мурашко, существуют специализированные программы для оценки потенциала долголетия и диагностики врожденных и наследственных патологий у будущих матерей. Также в России проводится обследование новорожденных по 42 видам заболеваний. Если отклонения выявляются, в работу включается фонд «Круг добра», который берет на себя обеспечение необходимыми медикаментами.

Накануне профессионального праздника — Дня медицинского работника — глава Минздрава совершил поездку в Вологодскую область. Совместно с губернатором Георгием Филимоновым он торжественно открыл новую городскую поликлинику №7 имени Дмитриева в Череповце. Мурашко подчеркнул, что система государственных гарантий выстроена таким образом, чтобы акцент делался на профилактику заболеваний и увеличение продолжительности здоровой жизни населения.

Ранее Мурашко сравнил развитие российской медицины с научной фантастикой.

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