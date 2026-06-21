Число пострадавших при столкновении поездов в Англии достигло 100

В Англии при столкновении двух поездов пострадали 100 человек

Число пострадавших при столкновении двух поездов у английского города Бедфорд увеличилось до 100, пишет The Telegraph.

По данным местной службы скорой помощи, 11 человек получили очень серьезные травмы, еще 32 человека серьезно пострадали, а у 57 человек незначительные травмы. Машинист одного из поездов не выжил.

Газета добавляет, что после инцидента проверяют систему сигнализации, которая информирует участников ж/д движения о необходимости остановиться или следовать по маршруту.

Пассажир одного из поездов Бретт Байатт выразил мнение, что к аварии привел сбой в системе путевых сигналов, потому что в Британии одна из старейших ж/д сетей. Очевидец из второго состава не смог вспомнить, что слышал каких-нибудь звуков.

«Первый поезд остановился, чтобы сообщить о неисправности системы, в то время как машинист второго, возможно, следовал четким показаниям системы и продолжал набирать скорость, пока не стало слишком поздно», — описало издание одну из версий случившегося.

Вечером 19 июня два поезда компании East Midlands Railway столкнулись на железнодорожной линии в Элстоу. Оба состава ехали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один поезд следовал из города Ноттингем, второй — из Корби. Последний врезался в хвостовую часть первого состава.

Ранее вагоны товарного поезда рухнули с моста в Мюнхене.