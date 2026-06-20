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Общество

Два вагона товарного поезда рухнули с моста в Мюнхене

Die Zeit: два грузовых поезда столкнулись ночью в Мюнхене

Сегодня ночью в Мюнхене, два грузовых поезда столкнулись на железнодорожном мосту, после чего два вагона упали с высоты около пяти метров на улицу Штальхаймерштрассе. Об этом сообщает Die Zeit.

По информации издания, инцидент произошел около 1:40 по местному времени (00:40 мск) в районе Мильбертсхофен. Упавшие вагоны, по данным полиции, были пустыми. В результате происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время специалисты эвакуируют вагоны с места ЧП, устанавливают причины столкновения и оценивают ущерб.

Уточняется, что инцидент не повлиял на движение региональных и междугородних поездов, так как авария произошла на линии, которую используют только грузовые составы.

До этого в Нижней Саксонии в Германии школьный автобус столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде. По данным Bild, четыре человека пострадали: 16-летняя девочка получила серьезные травмы, еще двое детей и водитель автобуса отделались легкими травмами. На место происшествия был вызван спасательный вертолет.

Ранее в Германии 13 человек получили травмы в жестком массовом ДТП.

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