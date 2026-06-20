Более 80 человек пострадали при столкновении поездов в Британии

В Англии более 80 человек пострадали при столкновении поездов

Два поезда столкнулись около Бедфорда на юге Англии, пострадали более 80 человек. Об этом сообщила британская транспортная полиция на своем сайте.

«Вчера (19 июня) около 17:15 сотрудники полиции были вызваны на место столкновения двух поездов компании East Midlands Railway на железнодорожной линии в Элстоу... 33 человека были доставлены в больницу, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 56 человек получили медицинскую помощь в связи с полученными травмами», — говорится в сообщении.

Машинист одного из поездов получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают различные экстренные службы. Ведутся работы, чтобы свести к минимуму последствия столкновения, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что оба поезда ехали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один состав следовал из города Ноттингем, второй — из Корби. Второй поезд, вероятно, врезался в хвостовую часть первого состава.

Причины происшествия пока неизвестны.

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