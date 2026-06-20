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Общество

Более 80 человек пострадали при столкновении поездов в Британии

В Англии более 80 человек пострадали при столкновении поездов
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Два поезда столкнулись около Бедфорда на юге Англии, пострадали более 80 человек. Об этом сообщила британская транспортная полиция на своем сайте.

«Вчера (19 июня) около 17:15 сотрудники полиции были вызваны на место столкновения двух поездов компании East Midlands Railway на железнодорожной линии в Элстоу... 33 человека были доставлены в больницу, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 56 человек получили медицинскую помощь в связи с полученными травмами», — говорится в сообщении.

Машинист одного из поездов получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают различные экстренные службы. Ведутся работы, чтобы свести к минимуму последствия столкновения, добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что оба поезда ехали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один состав следовал из города Ноттингем, второй — из Корби. Второй поезд, вероятно, врезался в хвостовую часть первого состава.

Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее в Краснодарском крае мужчина оказался под электричкой и остался жив.

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