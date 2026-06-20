Мужчина на Украине пытался покинуть страну на параплане, по нему открыли огонь

На Украине пограничники обстреляли парапланериста, пытавшегося сбежать из страны

На границе Украины пограничники открыли огонь по мужчине, пытавшемуся пересечь государственную границу на параплане. Об этом сообщает украинское издание «Время.ua».

«На Украине пограничники стреляли в мужчину, который на параплане пытался покинуть страну», — говорится в сообщении.

На опубликованной видеозаписи слышны звуки выстрелов.

Официальных заявлений от Госпогранслужбы или других силовых ведомств по этому инциденту на данный момент не поступало.

На прошлой неделе украинские правоохранители задержали военного, который пытался за $20 тысяч организовать нелегальный выезд бойца Нацгвардии в Молдавию.

До этого стало известно, что украинские власти намерены ужесточить меры в отношении лиц, уклоняющихся от призыва. В настоящее время законодательство позволяет ограничивать таких граждан в праве на вождение автомобиля, а в перспективе обсуждается введение запрета на проведение отдельных нотариальных операций.

Ранее жители Закарпатья переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс.