На Украине обсуждают новые санкции против уклонистов

На Украине рассматривают возможность усилить давление на граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом сообщает украинский портал Telegraf.

По данным портала, закон уже позволяет ограничивать уклонистов в праве управления автомобилем. Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут обращаться в суд, чтобы временно лишить нарушителя водительских прав. Однако на практике это почти не работает. По данным аналитической платформы Opendatabot, за все время проведения специальной военной операции зафиксировано всего 135 таких дел, и только в 10 случаях суды удовлетворили требования ТЦК. Причина — ошибки в исках и неуплата судебного сбора, из-за которых 92% дел не продвигаются дальше начальной стадии.

Помимо водительских прав, власти обсуждают и другие ограничения для уклонистов. Например, запрет на совершение определенных нотариальных действий. Такие идеи уже рассматриваются в парламенте, утверждает источник. Однако депутаты сомневаются, что Верховная Рада поддержит жесткие меры. По словам одного из нардепов, ни один законопроект с блокировками не будет зарегистрирован, а без конкретных предложений от правительства изменения вряд ли примут.

Депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявляла, что предстоящая реформа мобилизации ужесточит меры в отношении уклонистов, находящихся в розыске. Нардеп заявила, что вместе со всеми ожидает конкретных предложений по реформе от минобороны страны, назвав этот процесс крайне сложным. По ее словам, изменения окажутся очень болезненными для тех, кто сегодня числится в розыске, однако иного выхода нет: если человек не желает идти на призывную кампанию добровольно, государству придется применять санкции и меры принуждения, чтобы гражданин в итоге оказался на военной службе.

Ранее на Украине призвали уклонистов от армии сдать паспорт.