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Общество

Экс-замгубернатора Югры погиб на СВО

Бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО
Иван Ямашев/MAX

Погиб экс-замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин, который ушел в прошлом году добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в мессенджере «Макс».

«Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО. <...> Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал мэр.

Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. Он в 2003 году с отличием закончил обучение в Северо-Кавказском военном Краснознаменном институте внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция», рассказал глава Нягани.

В период с 1995 по 2008 годы служил в ВС РФ. С июля 2018 по январь 2023 года работал в качестве первого заместителя главы города Пыть-Ях в ХМАО.

В правительстве региона Алексей Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период ЧС, взаимодействием с правоохранительными органами.

Кроме того, как уточнил Ямашев, экс-замгубернатора в течение 2022 года был руководителем рабочей группы Оперативного штаба Югры по реализации инфраструктурного проекта, в задачи которого входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры населенного пункта Макеевка в ДНР.

Ранее Герой России Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач на СВО.

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