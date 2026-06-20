Экс-замгубернатора Югры погиб на СВО

Погиб экс-замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Золотухин, который ушел в прошлом году добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил глава Нягани Иван Ямашев в мессенджере «Макс».

«Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО. <...> Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал мэр.

Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. Он в 2003 году с отличием закончил обучение в Северо-Кавказском военном Краснознаменном институте внутренних войск МВД России по специальности «юриспруденция», рассказал глава Нягани.

В период с 1995 по 2008 годы служил в ВС РФ. С июля 2018 по январь 2023 года работал в качестве первого заместителя главы города Пыть-Ях в ХМАО.

В правительстве региона Алексей Золотухин курировал деятельность департамента региональной безопасности и занимался вопросами гражданской защиты населения, координацией действий органов власти в период ЧС, взаимодействием с правоохранительными органами.

Кроме того, как уточнил Ямашев, экс-замгубернатора в течение 2022 года был руководителем рабочей группы Оперативного штаба Югры по реализации инфраструктурного проекта, в задачи которого входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры населенного пункта Макеевка в ДНР.

Ранее Герой России Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач на СВО.