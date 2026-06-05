Герой России Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач на СВО

Герой России из Калмыкии Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач на СВО

Герой России Наран Очир-Горяев, родом из Калмыкии, погиб, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков на платформе «Макс».

«Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», — отметил он.

Хасиков подчеркнул, что Очир-Горяев был настоящим воином и офицером с высокой моралью, символом мужества и преданности своей присяге. С первых дней специальной военной операции он находился на передовой и участвовал в освобождении таких населенных пунктов, как Соледар и Северск. Под его командованием подразделение действовало с минимальными потерями. За проявленные мужество и героизм он был удостоен звания Героя России указом президента РФ.

Глава республики выразил искренние соболезнования родным, близким и боевым товарищам Очир-Горяева, добавив, что власти Калмыкии окажут всю необходимую поддержку его семье.

Ранее сообщалось, что Очир-Горяев раскрыл детали освобождения Северска в ДНР.